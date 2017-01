Refobaptisten in Goor verhuisd

De reformatorische baptistengemeente Twente heeft een nieuw onderkomen.

De gemeente kwam tot begin vorige maand samen in kerken van de protestantse gemeente in Goor; eerst in De Klokkenkamp en sinds een jaar vanwege bouwwerkzaamheden in de Hofkerk. De baptisten hielden daar zondagsmiddags een dienst. In de gemeente leefde de behoefte om voortaan zondagsmorgens dienst te houden. Dat kan nu de refobaptisten terechtkunnen in uitvaartcentrum De Borgh, vlak bij de rooms-katholieke kerk van Goor. De gemeente is in 2014 opgericht. Voorganger is Jan Bakker.