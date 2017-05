Rechter: Censuur oud-ambtsdrager gg Kruiningen opheffen

De rechtbank in Middelburg heeft de kerkenraad van de gereformeerde gemeente (gg) te Kruiningen dinsdag in kort geding gesommeerd „met onmiddellijke ingang” zijn besluit om oud-ambtsdrager Henk Jansen onder censuur te stellen wegens overtreding van het zevende gebod in te trekken.

De voorzieningenrechter gebiedt de kerkenraad daarnaast om iedere mededeling omtrent overtreding van het zevende gebod” door de oud-ambtsdrager te staken. Verder dient de kerkenraad binnen drie dagen de ter zake doende kerkenraadsnotulen en de brief over deze kwestie aan de classis, binnen drie dagen overhandigen aan Jansen.

De Kruiningse kerkenraad dient ook de proceskosten te betalen.

Jansen was tot december 2016 diaken in de gg van Kruiningen. In de dagvaarding wordt gesteld dat hij dit ambt onder druk van de predikant heeft moeten opgeven. Kort daarna zouden de beschuldigingen van overspel zijn geuit.

Uitgebreidere berichtgeving volgt.

---

