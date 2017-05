Reacties advocaten op vonnis gg Kruiningen

„Een bijzonder evenwichtig gemotiveerd vonnis”, concludeert mr. A. Klaassen, advocaat van de Kruiningse oud-diaken Henk Jansen, over het oordeel van de rechter in Middelburg, dinsdag in een kort geding van zijn cliënt tegen de gereformeerde gemeente (gg) van Kruiningen. De raadsman van de kerkenraad, mr. P. J. den Boef, is daarentegen verontrust. „Hier is sprake van een onevenredig zware inperking van de kerkelijke rechtsgang.”

Klaassen vindt dat de rechter „heeft laten zien dat ze begrijpt hoe het kerkrecht werkt en waar de kerkenraad van Kruiningen tekort is geschoten.” Desondanks is er geen reden tot blijdschap, meent de advocaat. „Bij de familie Jansen overheersen gemengde gevoelens. Enerzijds is er sprake van opluchting, anderzijds blijft dit een zaak waarmee de kerk schade is aangedaan. Het trieste is dat dit kort geding niet nodig was geweest als de kerkelijke spelregels zorgvuldig waren toegepast.”

Rechter: Censuur oud-ambtsdrager gg Kruiningen opheffen

Klaassen denkt dat de classis Goes van de Gereformeerde Gemeenten niet meer in staat is om zich uit te spreken over de juistheid van de aan Jansen opgelegde tuchtmaatregel, „omdat die nu van de baan is.” Wel resteert volgens hem nog een bezwaarschrift van leden van de Kruiningse gemeente tegen het optreden van ds. G. Bredeweg, de predikant van de gg in Kruiningen.

Geheimhoudingsplicht

Advocaat Den Boef, die de kerkenraad bijstaat, is „buitengewoon verontrust” over de uitspraak van de rechter. Hij spreekt van een „onevenredig zware inperking” van de kerkelijke rechtsgang. „Op 17 mei wordt een classisvergadering belegd over de kwestie-Kruiningen. Het is redelijk uniek dat dat op zo’n korte termijn geregeld kan worden.”

Den Boef stelde tijdens de behandeling van het kort geding op 18 april dat de kerkenraad zich naar buiten toe niet vrij kan uiten over de zaak, omdat de kerkenraad gehouden is aan een geheimhoudingsplicht. Dat beperkt hem ook nu in zijn reactie, zegt hij. Den Boef meent dat ook de rechter afstand had moeten bewaren zo lang de kerkelijke procedure loopt. „De tegenpartij had niet ontvankelijk verklaard moeten worden.”

Gevolgen

Volgens Klaassen is het nog te vroeg om te zeggen wat de gevolgen van de uitspraak zijn voor de positie van kerken in het algemeen. „Dit is een vonnis in een heel specifieke zaak. In ieder geval is duidelijk dat kerkenraden zich niet te buiten mogen gaan aan willekeur.”