Psalmen centraal bij Bondsdagen -12 JBGG

„De voetbalclubs en de popwereld hebben hun liederen. Wij hebben onze eigen liederen, de psalmen.” Dat zei ds. J. van Rijswijk zaterdagmorgen in de Rehobothkerk te Zeist.

De predikant van de gereformeerde gemeente te Wijk en Aalburg sprak tijdens de Bondsdag -12, die werd georganiseerd door de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG). Gelijktijdig was er een bijeenkomst in Capelle aan den IJssel, waar ds. W. J. Karels uit Hardinxveld-Giessendam sprak. Op 20 mei volgen er nog Bondsdagen -12 in Rijssen-West (ds. J. van Laar, Rijssen), Gouda (ds. M. T. Al-Chalabi, Brakel) en Tholen (ds. S. W. Janse, ’s Gravenpolder).

Het gezamenlijke thema van de Bondsdagen is: ”Hij hoort mijn stem”. De toelichting erbij: „Als je blij bent, doe je het soms vanzelf: zingen! God heeft ons zo gemaakt dat we dat kunnen doen. Zing je ook weleens een lied voor Hem?”

De Bondsdagen vormen de afsluiting van het verenigingsseizoen van de jeugdclubs. Veel clubs maken er een dagje uit van en gaan ’s middags samen ergens heen. Zo ook de jeugdclubs uit Rhenen die met meer dan 100 kinderen aanwezig waren. Ouderling P. J. van Horsen is meegegaan als gast. Ook ’s middags, als ze naar een speeltuin in Emst gaan, is hij er bij. „Ik vind het belangrijk om contact te hebben met de jeugd. Relatie is niet het eindpunt, maar het is wel de manier waarlangs de kinderen in de middellijke weg bij de kerk betrokken blijven. Het uiteindelijk doel is dat ze onder het Woord zijn en dat ze de Heere leren kennen. Hij kan later op een enkel woord uit hun kindertijd terugkomen.”

Dat bleek ook tijdens de toespraak van ds. Van Rijswijk. Hij vertelde dat hij als kind tijdens de begrafenis van zijn oma getroffen werd door Psalm 103: 9: „Maar ’s Heeren gunst zal over die Hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen.” Dit vers gaat zijn hele leven met hem mee, zei hij.

Hij sprak over Psalm 84, een psalm voor de kinderen van Korach. „Hun vader was niet zo’n beste. Hij stond op tegen de knechten van God. God nam het voor Mozes op. De aarde opende zich en Korach, Dathan en Abiram verdwenen in de aarde. Sta niet op tegen je vader en moeder en tegen de knechten van God.”

De predikant legde uit dat het eerste deel van de psalm gaat over het huis van God. „Dat huis, de kerk, is een plaats van rust. Daar wil de Heere spreken en daar klinken de psalmen. Hij hoort je stem.”

Het tweede gedeelte van de psalm gaat over de pelgrims naar Sion. „Ze gaan met verlangen in het hart op weg, maar het is een vermoeiende reis, waarvoor ze de kracht van de Heere nodig hebben. Als ze het moeilijk hebben in de zon komt er een verkwikkende regen. Ze reizen van pleisterplaats naar pleisterplaats totdat ze aankomen in Sion. God zorgt voor Zijn kinderen in dit leven.”

Kinderen zegden spreuken over het zingen op: „zingen is twee keer bidden”, „zingen helpt om je hart op de Heere te richten”, „we moeten net als de vogels zingen tot Gods eer”.

H. F. Ebbers, leerkracht op de Eben Haëzerschool te Rhenen, vertelde een verhaal over de Engelsman John Newton, die in de achttiende eeuw werkte in de slavenhandel en vreselijk vloekte. Hij kwam tot bekering door een hevige storm op zee. Toen hij de trap naar beneden ging, ging een andere zeeman naar het dek, die kort daarna verdronk. „Na zijn bekering was hij dankbaar dat zo’n slechte man een kind van God mocht worden en wonderlijke genade ontving en maakte hij het gedicht Amazing Grace.”

Dat zongen de aanwezigen daarna, maar dan in het Nederlands: „Genade, zo oneindig groot, dat ik die ’t niet verdien, het leven vond, want ik was dood en blind, maar nu kan ’k zien.”