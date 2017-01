Protestantse gemeente Harderwijk neemt Plantagekerk weer in gebruik

De Plantagekerk aan de Stationslaan in Harderwijk heeft op 15 januari haar deuren weer geopend. De protestantse gemeente Harderwijk bundelt hier alle activiteiten uit de Stadsdennenkerk (Alberdingk Thymlaan) en de Nieuwe Kerk (Stationslaan), die zijn verkocht. De gemeente heeft ook de Regenboog in Drielanden in gebruik. In de Plantagekerk werd enkele jaren niet gekerkt. Het monumentale gebouw uit 1933 is gerenoveerd. Gebruikers zijn de wijkgemeenten De Morgenwijk en De Poorten. Ook het kerkelijk jeugdwerk vindt er onderdak.

Bijna elke zondag vinden er voortaan twee ochtenddiensten plaats in de kerk. De twee wijkgemeenten verzorgen om de beurt de dienst van 9.30 uur. Meestal is er om 11.30 uur een tweede dienst met een bijzonder karakter. Daarnaast vinden er enkele keren per jaar cantatediensten en Taizévieringen plaats om 19.00 uur. De gemeente heeft het plan ook een aantal jeugddiensten te organiseren.

Doordeweeks vinden er in de Plantagekerk diverse activiteiten plaats. Zo komen er eetgroepen, een zanggroep, een cantorij en jeugdclubs samen. In de vroegere pastorie naast de kerk is het kerkelijk bureau ondergebracht.