Protestantse Diaconie Amsterdam opent kas voor mensen in nood

Boudewijn Oranje (bestuurder van het Amsterdamse stadsdeel Centrum) opent maandag een kas op de binnenplaats van het Corvershof, het pand van de protestantse diaconie aan de Nieuwe Herengracht 18.

De kas werd door de diaconie geplaatst om de toeloop van ongedocumenteerde migranten in het naastgelegen Wereldhuis op te kunnen vangen. Het Wereldhuis, eveneens een project van de protestantse diaconie, moet een veilige plek bieden aan mensen zonder geldige verblijfspapieren. Zij komen hier voor hulp, een gesprek en cursussen. Het Wereldhuis is zeven dagen per week open.

„Mensen die gebruik maken van de bed-bad-broodvoorziening staan om 9.00 uur op straat, weer of geen weer. Het is noodzakelijk dat zij ook overdag een dak boven hun hoofd hebben”, aldus projectmedewerker zegt Annette Kouwenhoven. „Met name tijdens lunchtijd is het erg druk. Een lunch voor 80 mensen was geen uitzondering meer. Het Wereldhuis werd echt te klein, we moesten mensen buiten laten wachten en dat past niet bij ons. We zijn heel blij met de ruimte die de kas biedt, we kunnen er de dagelijks lunch aanbieden.”

Directeur Paul van Oosten van de Protestantse Diaconie: „We stimuleren mensen in Amsterdam om elkaar te helpen en we gaan uit van de kracht van mensen. Of je nu rijk, arm, uitgeprocedeerd, eenzaam, succesvol of dakloos bent, we hebben allemaal aandacht nodig. We vinden het belangrijk dat al deze mensen een plek hebben en verwachten dat we met de ruimte in de kas nog meer mensen een plek kunnen bieden.”

De opening vindt maandag om 14.00 uur plaats.