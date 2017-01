Prop. N. F. L. de Leeuw doet intrede in hervormde gemeente Oude Pekela

Prop. N. F. L. de Leeuw is zaterdag bevestigd tot predikant in hervormd Oude Pekela (Julianakapel), en tot bijstand in het pastoraat van de hervormde Sionsgemeente Assen. Zijn schoonvader, ds. T. C. de Leeuw uit ’s-Grevelduin-Capelle, leidde de bevestiging.

Hij preekte uit Richteren 6:14. Naast ds. T. C. de Leeuw namen aan de handoplegging deel ds. B. J. van Assen, ds. J. A. A. Geerts, ds. R. H. Kieskamp, ds. H. I. Methorst, ds. J. Niesing, ds. J. M. Viergever, de ouderlingen D. Boon en J. Otten.

’s Middags deed ds. De Leeuw intrede met Psalm 51:17. Voor de dienst werd hij toegesproken door zijn moeder, door G. H. Koers namens de classis Oost-Groningen, door consulent ds. J. M. Viergever namens de werkgemeenschap van de rechtzinnige ring, door ds. D. Vos namens de werkgemeenschap van predikanten, door ds. S. P. Roosendaal namens de plaatselijke kerken, en door ouderlingen uit beide gemeenten, ouderling J. Otten namens de Sionsgemeente in Assen, door ouderling H. S. Roelfsema namens de hervormde gemeente in Oude Pekela.