Prop. H. P. Brendeke doet intrede in hervormde gemeente Hagestein

Proponent H. P. Brendeke is zondag bevestigd tot predikant van de hervormde gemeente te Hagestein.

De bevestigingsdienst ’s morgens werd geleid door ds. J. A. C. Olie uit Genemuiden. Deze preekte over Jesaja 52:7. Behalve ds. Olie namen aan de handoplegging deel ds. E. Everts, ds. P. J. den Admirant, ds. G. M. van Meijeren en ds. C. G. op ’t Hof.

In de middagdienst deed ds. Brendeke intrede met een preek over 1 Korinthe 1:23a. Nadien werd de predikant toegesproken door ds. J. A. W. Verhoeven (Leerdam) namens de classis Gorinchem, door burgemeester W. G. Groeneweg namens de gemeente Vianen en door ouderling-kerkrentmeester L. D. Meijers namens de kerkenraad en de gemeente.

De hervormde gemeente Hagestein was voor de komst van ds. Brendeke bijna twee jaar vacant.

