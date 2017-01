Prof. Jochemsen voor predikanten GB: Christen, maak je meer druk over armoede

Niet terreur of ziekte, maar armoede is de grootste moordenaar aller tijden. Christenen, zeker orthodoxe, doen er goed aan om zich daarover druk te maken. Dat stelde prof. dr. ir. H. Jochemsen woensdagmiddag tijdens de jaarlijkse predikantencontio van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Van het woord contio had hij overigens nog nooit gehoord, vertelde de directeur van ontwikkelings­organisatie Prisma, een vereniging van christelijke organisaties in ontwikkelingssamenwerking en internationaal diaconaat. „Het is een bijeenkomst waarin je met elkaar van gedachten wisselt zonder dat er besluiten worden genomen”, ontdekte prof. Jochemsen, tevens bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Wageningen Universiteit. Vervolgens noemde hij dat tot grote hilariteit van de aanwezige predikanten een „goed hervormd gebruik. Dus ik dacht: daar kan ik wel heen.”

De hoogleraar hield een lezing met de titel ”Dat maakt de overheid wel uit. De biopolitiek van de Nederlandse overheid in christelijk-ethisch licht”. De overheid bemoeit zich in toenemende mate met gezondheid, leven en dood, constateerde prof. Jochemsen. De vrije staat heeft het geluk en de vrijheid van mensen als doel van de staat gesteld. „Maar als de staat mensen rechten toekent, kan hij die ook intrekken. Abortus is daar –weliswaar niet in strikte zin, want de wet staat het toe– een uiting van.” Zoē, het biologische leven zonder meer, wordt daarmee in het staatsbestel getrokken waar eerder alleen plaats was voor bios, het sociale, politieke leven, aldus prof. Jochemsen, die daarmee de Italiaanse filosoof Giorgio Agamben (1942) aanhaalde.

In Nieuw Hydepark te Doorn zijn woensdag en donderdag ruim honderd predikanten bijeen tijdens de jaarlijkse contio van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland. beeld RD, Henk Visscher

Doordenking van deze ontwikkelingen in christelijke kring is noodzakelijk, stelde de hoogleraar. Hij riep de predikanten daarom ertoe op om in prediking, catechese en pastoraat het belang en de relativering van de gezondheid onder de aandacht te brengen. „Te vaak merken predikanten dat de aandacht van een zieke op slag verdwijnt als de dokter binnenkomt. Terwijl toch niet de lichamelijke gezondheid het hoogste goed is, maar het heil in Christus.”

Verder pleitte de lector ervoor het belang van „kritisch geven en leven in het licht van armoede en scheppingsbederf” in de gemeenten te onderstrepen. Armoede is namelijk de belangrijkste doodsoorzaak aller tijden.

Ook de dienst van de genezing mogen predikanten wat hem betreft meer onder de aandacht brengen. „De dienst der genezing is een mooie traditie in hervormde kring. Ik denk daarbij niet aan spektakeltoestanden, maar gewoon aan deze dienst zoals daar na de Tweede Wereldoorlog over is nagedacht.”

Tijdens de vragenronde vroeg een predikant of de hoogleraar kon uitleggen op welke traditie hij doelde. Prof. Jochemsen: „De traditie van ziekte en lijden in het licht van het geloof plaatsen en bij de Heere brengen. Ook als genezing niet het gevolg is, is de dienst der genezing heel waardevol.”

’s Ochtends sprak prof. dr. E. M. H. Hirsch Ballin, oud-minister van justitie en nu hoogleraar Dutch and European Constitutional Law aan Tilburg University over Religieus burgerschap. Donderdag vond de tweede en laatste dag van de contio plaats in Nieuw Hydepark in Doorn.