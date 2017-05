Prof. dr. W. J. op ’t Hof voorganger te Driedorp

Prof. dr. W. J. op ’t Hof, emeritus predikant binnen de Hersteld Hervormde Kerk, is benoemd tot voorganger van de vrije hervormde gemeente te Driedorp. Hij heeft deze benoeming aangenomen.

De predikant, tevens emeritus hoogleraar geschiedenis van het gereformeerd piëtisme aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, wordt op 4 juni aan de gemeente verbonden.

De vrije gemeente Driedorp had tot 2014 ds. G. Bijkerk als voorganger. Tot 2010 was de gemeente een evangelisatie. In dat jaar werd ds. Bijkerk bevestigd als predikant.