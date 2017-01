Predikanten CGK schrijven 18.250 meditaties

In veel christelijke gereformeerde gezinnen is het dagelijkse kost: het Bijbels dagboekje Goede Moed. Het verscheen vijftig jaar geleden voor het eerst.

Jan Noorlandt en Machiel Vennik, medewerkers van het Documentatiecentrum van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) in Veenendaal, maakten een register en overzicht van alle meditaties, Bijbelteksten, thema’s en auteurs sinds de eerste uitgave van Goede Moed in 1967.

Dat levert niet alleen een handig naslagwerk op („Waar kan ik iets vinden over Noach, over die ene psalm of over Romeinen 7?”), maar ook aardige feitjes. In de vijftig jaargangen Goede Moed staan niet minder dan 18.250 meditaties. Voor de Bijbelboeken Hooglied en Klaagliederen was de jaren door de minste aandacht. De meeste bijdragen waren van ds. J. H. Velema (52), ds. P. D. J. Buijs (26), ds. J. G. Schenau (21), ds. J. Westerink (21) en ds. G. van de Groep (17).

Scheurkalender

Goede Moed staat in een lange traditie van meditaties en dagboeken, schrijft Noorlandt in de inleiding op het register. De Christelijke Gereformeerde Kerken hadden sinds 1895 een scheurkalender, met per dag een blaadje met aan de ene kant een meditatie en aan de andere kant een kort verhaaltje. Dit werd ook wel „mengelwerk” genoemd. De kalenders waren op een wandschild geplakt.

Vanaf 1935 verscheen er binnen de CGK ook een kalenderboekje, met dezelfde inhoud als de scheurkalender. De oplage van de scheurkalenders en kalenderboekjes liep in de jaren zestig echter terug. Voor het jaar 1966 verscheen het laatste kalenderboekje, onder verantwoordelijkheid van de generale synode.

Ds. Velema, ds. P. op den Velde, ds. L. S. den Boer en ds. A. Hilbers sr. wilden de traditie voortzetten en gaven –zonder relatie met een synode of deputaatschap– in 1967 een dagboekje uit: Goede Moed. In 1971 dreigde de uitgave te stoppen, omdat ds. Velema als enige redacteur was overgebleven. Maar hij bracht het boekje „naar rustige wateren”, aldus Noorlandt.

Goede Moed had vorig jaar een oplage van 6000 exemplaren. Redactieleden zijn ds. Buijs, ds. J. Oosterbroek en ds. A. G. M. Weststrate.

Vernieuwend

Vijftig jaar meditaties biedt volgens Noorlandt, sinds 1992 beheerder van het Documentatiecentrum van de CGK, „een zee” aan mogelijk onderzoek. „Voor biografisch onderzoek naar een predikant helpt het register op predikanten. Voor onderzoeken naar verwerking van Bijbelteksten in exegese en meditaties biedt de brochure een systematisch overzicht. Hoe te mediteren bij Klaagliederen en Hooglied? Hoe traditioneel en vernieuwend zijn de diverse verwerkingen van Mattheüs 25?”

”Goede Moed 50 jaar (1967-2017)” is te bestellen via het Documentatiecentrum van de Christelijke Gereformeerde Kerken (info@cgk.nl of 0318-582350).