Boekhandel De Drvkkery in Middelburg komt per 1 september in handen van ds. Jan de Vlieger, predikant van de protestantse gemeente Vught en directeur van uitgeverij Skandalon.

Hij neemt het bedrijf over van Dick Anbeek en Anja de Groene, aldus Omroep Zeeland dinsdag. Bij het bedrijf zijn veertig mensen in dienst. De Drvkkery komt voort uit boekhandel Fanoy, die in 1898 van start ging in Middelburg. De Drvkkerij is sinds 1998 gevestigd aan de Markt in Middelburg.