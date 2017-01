Plein vernoemd naar vermoorde Franse priester

Het centrale plein in het Franse dorp Ermont, ten noorden van Parijs, heet voortaan Place Père Jacques Hamel (Jacques Hamelplein). Eind vorige week kreeg het plein officieel de naam van de priester, die afgelopen zomer in Rouen werd vermoord door IS-strijders.

De naamgeving gebeurde in aanwezigheid van familieleden. Het plein ligt tegenover het parochiecentrum waaraan Hamel verbonden was. Burgemeester Portelli van Ermont benadrukte hoe Hamel altijd een toonbeeld van dialoog tussen culturen en religies was geweest.