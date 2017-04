Plantinga kringt Templetonprijs

De godsdienstfilosoof Alvin Plantinga krijgt de prestigieuze 2017 Templeton Prize voor zijn wetenschappelijke bijdrage aan filosofie en religie.

De 84-jarige Amerikaan bevindt zich daarmee in het gezelschap van de predikant Billy Graham en de rooms-katholieke zuster Moeder Teresa, die de prijs eerder ontvingen voor hun werk.

De John Templeton Foundation maakte de toekenning dinsdag bekend. Aan de prijs is een geldbedrag van 1,4 miljoen Amerikaanse dollars verbonden. Plantinga ontvangt de prijs op 24 september in Chicago.

Alvin Plantinga wordt gezien als een van de meest vooraanstaande filosofische apologeten van het christelijk geloof. Kenners prijzen hem omdat hij het christendom weer een positie heeft gegeven in de filosofie. Vooral zijn uitgave ”Advice to Christian Philosophers” is invloedrijk geweest.

Plantinga gaf bijna twintig jaar les aan Calvin College in Grand Rapids en stapte later over naar de rooms-katholieke Universiteit van Notre Dame in St. Joseph County (VS).