PKN bereikt met pioniersplekken 10.000 mensen

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft de afgelopen acht jaar met haar pioniersplekken 10.000 nieuwe mensen bereikt. Bij een pioniersplek zijn gemiddeld 44 mensen intensief betrokken.

Dat blijkt uit het rapport ”Op hoop van zegen”, dat de PKN vrijdag 27 januari publiceerde. Daarin wordt verslag gedaan van „ontwikkelingen, geleerde lessen en uitdagingen na acht jaar pionieren.”

Het „experimenteren met nieuwe vormen van kerkzijn” begon toen ds. Pieter Versloot de start van de eerste pioniersplekken ging begeleiden. ”Kerk op IJburg” in Amsterdam met ds. Rob Visser was in 2010 de eerste nieuwe vorm van kerkzijn die van start ging.

Vanaf 2013 kwam het ‘pionieren’ in een stroomversnelling: in totaal zijn vanaf dat moment 84 plekken van start gegaan of in voorbereiding. Daardoor zijn nu ruim 10.000 mensen betrokken bij een nieuwe vorm van kerkzijn. Ongeveer de helft van deze mensen was recent niet betrokken bij een kerk.

Ruim de helft van de pioniersplekken trekt vooral mensen tussen de 20 en 40 jaar. Bij een gemiddelde pioniersplek zijn 44 mensen intensief betrokken, van wie 40 procent eerder niet bij een kerk betrokken was. Daarnaast heeft elke pioniersplek gemiddeld nog eens met 112 mensen minimaal maandelijks contact. Naar schatting was de helft van deze mensen eerder niet bij een kerk betrokken.

Uit het onderzoek blijkt ook dat twee derde van de pioniersplekken vieringen houdt. Net zoveel plaatsen organiseren activiteiten rond maaltijden. Bijna de helft heeft hulpverlenende activiteiten, iets minder dan de helft organiseert kunstzinnige activiteiten. Een derde van de pioniersplekken is georganiseerd rond monastieke activiteiten.

Martijn Vellekoop, coördinator pionieren van de PKN, is zich ervan bewust dat de „pioniersbeweging” de ontkerkelijking voorlopig niet zal keren. „Maar pionieren is inmiddels wel meer dan ‘een leuke hobby voor erbij’.” Het is volgens hem „reëel” te verwachten dat binnenkort 10 procent van de geloofsgemeenschappen binnen de PKN een pioniersplek is.