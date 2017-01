Petitie tegen nieuwe tekst Onze Vader in RKK

Magda De Ley uit het Belgische Schilde, bij Antwerpen, is vorige maand een online petitie gestart tegen de nieuwe versie van het Onze Vader in de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland en België. Daarin is het woord ”bekoring” veranderd in ”beproeving”.

Tegenover het Katholiek Nieuwsblad sprak De Ley dinsdag van „een echte blunder.”

Het nieuwe Onze Vader werd op de eerste Adventszondag, 27 november, ingevoerd in rooms-katholieke kerken in Nederland en België. De verschillen tussen de oude Nederlandse en nieuwe versie van het Onze Vader zijn niet heel groot. De tot dusver gebruikte tekst „en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven, en leidt ons niet in bekoring”, werd in de nieuwe versie: „en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.”

In haar petitie –Neen! tegen beproeving in het Onze Vader– doet De Ley „een oproep aan alle gelovigen om het nieuwe Onze Vader niet mee te bidden!” „Wij mogen de woorden die in het Onze Vader staan niet uit hun context rukken: en leid ons niet in bekoring, maar verlos van ons van het kwade! Hier wordt dus duidelijk gemaakt dat de bekoring het kwade omvat!”

In de protestantse versie van het Onze Vader wordt in de zesde bede het woord ”verzoeking” gehanteerd: „En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze.”