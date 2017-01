Partij Groene Bijbels binnen twee dagen weg

Alle exemplaren van de Groene Bijbel die tegen verzendkosten besteld konden worden bij het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG), zijn vergeven. Al in de loop van de nacht van woensdag op donderdag was het maximale aantal dat beschikbaar was bereikt.

Het NBG laat weten dat het via uitgeverij Jongbloed de beschikking gekregen had over ruim zesduizend exemplaren van de Bijbel die uit de handel genomen waren omdat deze niet gedrukt was op gerecycled papier van Bijbels, zoals onder meer in het voorwoord stond. Een deel van de exemplaren is ter beschikking gesteld aan mensen die betrokken zijn bij groene organisaties als Groene Kerken en A Rocha, voor wie de Bijbel in het bijzonder bedoeld was.

Ruim de helft, tussen de drie- en vierduizend exemplaren, werd de laatste dagen via de website van het NBG tegen verzendkosten aangeboden aan particulieren. Nadat de site vanwege de grote belangstelling in de loop van woensdag al twee keer onbereikbaar was, was donderdag heel vroeg het maximale aantal formulieren dat in de website geprogrammeerd was bereikt.

„Ze zijn eruit gevlogen”, geeft Peter Siebe, voorlichter van het NBG, aan. „De actie heeft aangetoond dat er belangstelling was voor dit prachtige product, en daar ben ik blij mee. Het zou jammer geweest zijn als door de fout met het papier de partij zelf ook afgedankt was. Ook uit het oogpunt van duurzaamheid zou dat niet verantwoord geweest zijn.”

De partij was nu binnen twee dagen weg. Is Siebe verrast van de kennelijke hebzucht van veel Nederlanders? „Mensen hebben er toch wat moeite voor moeten doen, dus dat vraagteken laat ik graag even staan.”

Eerder konden mensen het aankoopbedrag van hun Groene Bijbel terugkrijgen wanneer ze hun exemplaar retourneerden aan uitgeverij Jongbloed. De uitgeverij kan niet aangeven hoeveel Bijbels exact teruggestuurd zijn, wel dat het om „heel weinig” ging.