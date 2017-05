Oud-Katholieke Kerk onderzoekt misbruik

De Oud-Katholieke Kerk in Nederland (OKKN) laat een onafhankelijk onderzoek verrichten naar het misbruik door geestelijken zoals dat in de achterliggende weken aan het licht is gekomen. Dat besluit heeft het collegiaal bestuur van de OKKN genomen.

Vrijdag werd bekend dat er nog meer geestelijken zijn die misbruik hebben gepleegd. „De bevindingen hebben ons opnieuw geschokt”, schrijven de Utrechtse aartsbisschop Joris Vercammen en Dirk Jan Schoon (bisschop van Haarlem) in een gezamenlijke herderlijke boodschap. „In het geval van zeven geestelijken, van wie er vijf inmiddels zijn overleden, blijkt er sprake geweest te zijn van een onaanvaardbare seksuele houding in pastorale situaties.”

Ook al zouden sommige van deze zaken van lang geleden dateren en reeds lang zijn verjaard, de kerk wil niet doen alsof ze daarmee ook niet zouden zijn gebeurd, aldus de oud-katholieken. Via een onafhankelijk onderzoek moet duidelijk worden hoe de kerk met deze gevallen is omgegaan en hoe zij hierover intern of extern al dan niet heeft gecommuniceerd. Het onderzoek is bedoeld om op een zo onafhankelijk en transparant mogelijke wijze de vragen die er bestaan te beantwoorden en om van daaruit aanbevelingen te geven die toekomstige gevallen van misbruik helpen voorkomen. „Daarbij zal het mogelijke tekortschieten van de kerk en overtredingen door haar geestelijken ook grondig worden onderzocht.”

Het misbruik is naar buiten gekomen sinds vorige maand een oud-katholieke luchthavenpastor opgepakt werd in Cambodja. De OKKN hoopt de resultaten van het onderzoek, zonder de namen van daders en slachtoffers in de openbaarheid te brengen, voor het einde van dit kalenderjaar te publiceren. „We hopen met dit onderzoek bij te dragen aan het herstel van relaties en hun nu geschonden basis: vertrouwen.”