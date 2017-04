Opnieuw oud-katholieke priester op non-actief

De oud-katholieke bisschop van Haarlem, D. J. Schoon, heeft opnieuw een priester op non-actief gesteld, nu in verband met een misbruikzaak uit 1973.

Dat meldde het bisdom donderdag. Het nu 58-jarige slachtoffer van de –inmiddels gepensioneerde– priester deed donderdag zijn verhaal in de Volkskrant. Daaruit bleek dat de priester in de parochie in Amsterdam nog altijd werd ingezet bij het voorgaan in vieringen en bij noodgevallen, zoals het bedienen van het sacrament der zieken. Naar aanleiding van het artikel heeft de bisschop de priester alsnog op non-actief gezet.

Vorige week werd een priester van de Oud-Katholieke Kerk geschorst nadat hij in Cambodja was opgepakt op verdenking van het maken van kinderporno.