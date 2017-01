Ophef na Koranlezing in Schotse kerk

In de Schotse Episcopaalse Kerk is een rel ontstaan over een passage van de Koran die is voorgedragen tijdens Driekoningen. In de passage werd Jezus beschreven als profeet en niet als Zoon van God, berichtte de BBC zondag.

Veel kerkgangers in St Mary’s Cathedral in Glasgow, waar het incident zich afspeelde, spraken daar schande van. Ook leden van de Schotse Episcopaalse Kerk (de Anglicaanse Kerk in Schotland) namen afgelopen week aanstoot aan de passage. Op sociale media ontstond een felle discussie.

Het hoofd van de Schotse Episcopaalse Kerk, ds. David Chillingworth, heeft dit weekend in een blog voor het eerste gereageerd op de controverse. Ds. Chillingworth zei „diepbedroefd te zijn” over de ontstane commotie. „Het is een goed gebruik in onze kerk ruimte te geven aan andere religies en opvattingen.” Hij betreurt de grote golf aan beledigingen die de kerk ten deel viel na het voorval.

Geloofsgesprek

Ds. Chillingworth, die ook bisschop is van St Andrews, Dunkeld and Dunblane, zegt dat zijn kerk mensen bij elkaar wil brengen die betrokken zijn bij het gesprek tussen religies. „Dit thema krijgt vooral tijdens de eredienst gestalte en geeft blijk van verzoening tussen mensen, waartoe alle christenen zijn opgeroepen.” De beslissing om uit de Koran te lezen was volgens hem zaak van de betreffende provoost, ds. Kelvin Holdsworth. Deze maakte bekend dat niemand eraan hoeft twijfelen dat tijdens de preek „de goddelijkheid van Christus en het Evangelie van Gods liefde” centraal stonden.