Ophef in Bahrein over bezoek Amerikaanse Joden

Een bezoek van Amerikaans-Joodse zakenlieden aan Bahrein heeft geleid tot enorme ophef in Arabische sociale media.

Weinigen weten dat zich in de hoofdstad Manama van de Arabische Golfstaat Bahrein de enige synagoge bevindt op het Arabisch schiereiland. Tot 1948 leefden er waarschijnlijk zo’n 1500 Joden in Bahrein. Hun huidige aantal wordt op 50 geschat.

Joods zijn in de Arabische wereld betekent vaak zorgvuldig je religieuze identiteit verbergen. Bahrein heeft echter de afgelopen jaren een aantal handreikingen gedaan naar de Joodse gemeenschap. Behalve over een synagoge beschikt deze kleine Joodse communiteit ook over een eigen kerkhof.

Een grote rol speelt hierbij de positieve politiek van de Bahreinse vorst Hamad bin Issa al-Khalifa. De koning baarde opzien tot hij in 2008 opzien in New York en Londen Joden ontmoette die na 1948 Bahrein hadden verlaten. Hij vroeg hun om samen met hun nakomelingen terug te keren naar Bahrein, „omdat dit jullie land is.” Hij beloofde dat ze bij terugkeer land mochten kopen.

De kleine Joodse gemeenschap heeft ook een afgevaardigde in het Bahreinse parlement, een unicum in de Arabische wereld. Daarnaast benoemde de koning de Joodse Houda Ezra Nonoo tot de ambassadrice in de VS.

Eind december bracht een delegatie van 28 Amerikaanse Joodse zakenlieden een bezoek aan Bahrein. Ze hadden ontmoetingen met Bahreinse zakenlui die openstonden voor economische samenwerking. Solomon Eisenberg, lid van de Joodse delegatie, zei bij die gelegenheid dat een directe dialoog tussen mensen met een verschillende religieuze achtergrond noodzakelijk was.

Enkele dagen geleden ontstond er over dit bezoek plotseling een enorme deining in Arabische sociale media. Op foto’s was te zien hoe de Amerikaanse Joden en hun islamitische gastheren genoeglijk bijeen waren. Uit een video bleek dat de Bahreinse moslims en hun Joodse gasten samen hadden gedanst op Joodse muziek.

dansen

Vanuit het Bahreinse parlement kwam via Twitter een reactie op de ophef. De parlementariërs veroordeelden „dit onacceptabele gedrag dat de Bahreinse straat provoceert. Het Bahreinse volk steunt de rechten van de Palestijnen.” Volgens de parlementariërs werd er „in de Hebreeuwse dans en liederen opgeroepen om een Joodse tempel te bouwen op de ruïnes van de al-Aqsamoskee (in Jeruzalem) en zij (de Joden) overhandigden hun Bahreinse gastheren vervolgens het logo van de vrijmetselaars.” Met dit laatste werd een menora bedoeld.