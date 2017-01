Open Brief Gkv Kampen over vertrek TU

Een vertrek van de Theologische Universiteit Kampen (TUK) zou een groot verlies betekenen voor de gereformeerde kerken vrijgemaakt in Kampen-Noord en Kampen-Zuid.

Dat schrijven de gemeenten in een vrijdag gepubliceerde open brief aan de generale synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV), die volgende week zaterdag start. Ze hopen dat Kampen universiteitsstad blijft. De synode bespreekt een voorstel om de TUK te laten opgaan in de Gereformeerde Theologische Universiteit, die in Utrecht moet komen.

---

Tekst van de open brief

Geachte broeders,

Er ligt op uw tafel een rapport tot vorming van de GTU. Aangezien wij als kerken van Kampen-Noord en Zuid bij de opstelling van dit rapport op geen enkele manier betrokken zijn, willen wij graag ook onze kant van deze zaak voor u belichten. Wij begrijpen goed dat met de vorming van de GTU meer belangen zijn gediend dan alleen die van twee plaatselijke kerken. Tegelijkertijd verwachten wij dat een mogelijk vertrek van de TU uit Kampen een groot effect op de kerken in Kampen zal hebben. Wij zijn van mening dat dat ook een rol moet spelen in uw afwegingen. Wij willen daarom in deze brief kort schetsen wat de betekenis van de gemeenschap van de TU is voor de gemeenten van Kampen-Noord en -Zuid en wat een mogelijk vertrek van de TU zal uitwerken.

Allereerst willen wij aangeven dat we als kerken blij zijn met de TU in Kampen. In het verleden heeft het niet altijd geboterd tussen de kerken in Kampen en de Universiteit, maar dat is in de afgelopen decennia echt anders. Veel studenten zetten zich actief in bij het jeugdwerk. Zonder hen zou dat in de huidige vorm niet kunnen bestaan. Ook zijn velen van hen betrokken bij pastoraal en diaconaal werk en in andere werkzaamheden in de gemeenten. Bijzonder vinden wij ook het contact met de buitenlandse studenten. In Kampen-Noord spannen wij ons in om hen voor de tijd dat zij hier studeren een plek te geven in de gemeente, onder andere ook door de kerkdiensten ‘live’ in het Engels te vertalen.

Docenten, onderzoekers en andere medewerkers van de TU hebben vaak beperkte tijd, maar leveren vanuit hun ruime ervaringen en inzicht in het kerkelijk werk ook een zeer belangrijke bijdrage. En uiteraard zijn het niet alleen de studenten, docenten en medewerkers van de TU die een belangrijke bijdrage leveren in onze gemeenten. Ook gezinnen van docenten, medewerkers en studenten leveren een belangrijk aandeel en maken deel uit van onze gemeenten.

Het vertrek van de TU uit Kampen zou dus een forse aderlating betekenen voor onze gemeenten. We begrijpen dat dit niet van de een op de andere dag zal gebeuren, maar op termijn zal ons gemeenteleven en onze gemeenten daardoor echt anders worden en zullen we sommige activiteiten niet meer in de huidige vorm kunnen voortzetten.

Er is, denken wij, ook nog een andere kant. We denken dat we als kerken ook echt iets te bieden hebben voor studenten. In het jeugdwerk, pastoraat en diaconaat kunnen ze ervaring opdoen die hen in hun latere loopbaan - bijv. als predikant - echt van pas komt. Ze kunnen zo in de praktijk van het kerkelijk leven leren functioneren, zonder dat zij – zoals predikant vaak wel het geval is – in het centrum van de aandacht staan en/of ‘eindverantwoordelijk’ zijn. Veel studenten hebben zo in de afgelopen jaren veel voor onze gemeente kunnen betekenen en tegelijkertijd daardoor veel kunnen leren. Wij vragen ons af of een verhuizing naar Utrecht studenten dezelfde mogelijkheden biedt en of daar voor hen een vergelijkbare gemeenschap zal zijn.

Het is een verlies voor ons als kerken als de TU uit Kampen vertrekt. Dat verlies willen wij graag dragen als dat beter is voor de toekomst van onze kerken en de TU. Maar wij vinden het belang dat u weet, dat wij de TU niet kwijt willen. Wij wensen u de wijsheid en het onderscheidingsvermogen van de heilige Geest toe om de juiste beslissing te nemen.

In Christus verbonden, namens voornoemde raden,

GKV Kampen-Zuid GKV Kampen-Noord

J.C. Merkus, scriba K. Stoppels, scriba