Op de toendra klinken verhalen zoals uit Handelingen

Kees Eijkelboom en andere vertegenwoordigers van de Nederlandse stichting Friedensstimme bezoeken in Rusland een conferentie van de Nentsen, een volk in het poolgebied. Deel 2 van enkele impressies.

Halftien, zaterdagochtend. Langzaam vult het kerkgebouw van de niet-geregistreerde baptistengemeente in Vorkuta zich met netjes aangeklede gasten. Er hangt een typische toendrageur.

Om tien uur precies bezingt de gemeente uit volle borst de eer van God. Verrast blijven mensen op straat staan. Niet vaak horen ze zoiets moois! Het gebouw puilt uit van de mensen en sprekers wissen zich het zweet van hun gezicht. Als een baby wat luidruchtig jengelt, draait de geluidsman het volume van de microfoon wat hoger. Een puber in zwart kostuum draagt zijn eerste gedicht voor: „Wij rijden op de toendra. We drinken thee en eten vis in de tjoem van een ongelovige. Wij verkondigen hem het Evangelie. Amen.” Haastig frommelt hij zijn papiertje in zijn Adidastasje. Zijn eenvoud raakt me.

Na vier uur is er pauze. Vanuit de keuken worden dienbladen met volle borden doorgegeven. Ruim 300 aanwezigen krijgen een schep hutspot, koolsalade met knoflook en twee stukken brood. „Als iemand meer wil, steek dan je hand op!” Niemand reageert, het was genoeg. Na het drinken van een glas mierzoete thee kan iedereen zich een uur vertreden. Sommigen doen een dutje, terwijl de jeugd de kans grijpt om nader met elkaar kennis te maken. Her en der schrijven aanwezigen wat gedachten op een papiertje.

In de pauze zoek ik met broeder Afanazi een stille ruimte. Hij is verantwoordelijk voor het evangelisatiewerk onder de Nentsen op zijn toendra. Eerst bidden we. Zijn knieën kraken als we neerknielen. Ik hoef hem slechts één vraag te stellen: „Broeder Afanazi, vertel me hoe God werkt op de toendra.” Dan verheerlijkt deze wijze man, die maar twee jaar op school heeft gezeten, zijn God, Die hem en vele Nentsen uit genade uit de macht van de duisternis redde.

Langzaam groeit zijn gemeente. Daarmee nemen de zorgen toe, zo vertelt Afanazi. „Hoe houden we jongeren bij de gemeente? Hoe leren we met groeiende rendierkuddes de houding van Abraham aan te nemen? En hoe...” Zijn ademtocht tot God is een lange zucht om wijsheid en kracht. Het lijkt alsof ik een uur lang geluisterd heb naar verhalen uit het boek Handelingen.

Halverwege de avond is de eerste conferentiedag ten einde. Nog lang blijven de bezoekers rondhangen. Zuster Ljoeba deelt lakens en handdoeken uit. Bemoedigde Nentsen zoeken elkaar op en bespreken zorg en zegen. Anderen gaan naar de ”banja”, het badhuis, en spreken daar na over de dag. In verschillende hoekjes van het gebedshuis worden op zachte toon pastorale gesprekken gevoerd. Zingend schrobt iemand de door sneeuw en modder smerig geworden kerkvloer. En langzaam verdwijnt door de open raampjes de toendrageur naar waar hij vandaan komt.