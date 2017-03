Ook Pechtold neemt evangelisatiefolder aan

D66-fractievoorzitter Pechtold liet zich donderdag niet kennen. Op het plein voor het Tweede Kamergebouw in Den Haag nam hij een evangelisatiefolder aan van Stichting Evangelisatie Sjofar.

De stichting van de Lunterse evangelist Jan-Dirk Liefting was donderdag, een dag na de verkiezingen, met haar evangelisatiebus in Den Haag. Vrijwilligers gingen het plein voor het Tweede Kamergebouw op „om passanten, politici en pers aan te spreken en op te roepen om hun vertrouwen niet op mensen te stellen maar op Jezus Christus, de Zoon van God. We willen mensen waarschuwen voor een leven zonder God.”

Kern van de boodschap van Sjofar zijn de woorden uit Johannes 3:36: „Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.”

---

Lees ook:

Alexander Pechtold: Christenen, zet je tenen niet zo ver naar voren – interview met Pechtold (Reformatorisch Dagblad, 11 februari 2017)