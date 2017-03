Onderzoek: buurtpastoraat gaat sociale tweedeling tegen

Inloophuizen en organisaties voor buurt- en straatpastoraat fungeren meer en meer als schakel tussen (informele) netwerken in wijken en buurten en helpen om tweedeling in de samenleving tegen te gaan.

Dat staat in de publicatie ”Meer dan een dak”, die vandaag in Rotterdam is gepresenteerd. Het is het eerste overzicht van het werk dat inloophuizen en organisaties voor buurt- en straatpastoraat verrichten.

In Nederland zijn ongeveer 115 inloophuizen en centra voor buurt- en straatpastoraat aangesloten bij de landelijke koepel Netwerk DAK. Voorbeelden zijn de Stem in de Stad in Haarlem, Open Hof in Groningen, de Pauluskerk in Rotterdam en De Regenbooggroep in Amsterdam. Op deze 115 plaatsen werken ongeveer 150 beroepskrachten en meer dan 5000 vrijwilligers, veelal met een christelijke achtergrond. De initiatieven voor deze inloophuizen en buurtcentra zijn vaak afkomstig van kerken en worden financieel door onder meer kerken gesteund.

Inloophuizen en organisaties voor buurt- en straatpastoraat richten zich op mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor of praktische hulp. Het gaat bijvoorbeeld om dak- en thuislozen, vluchtelingen, mensen met psychische problemen en vereenzamende ouderen.

Uit de studie ”Meer dan een dak” blijkt dat de tweedeling tussen rijk en arm, hoog en laag opgeleid, en mensen met en zonder migratieachtergrond toeneemt. Sociale uitsluiting wordt een „schrijnende” mistand genoemd.