Omvang misbruikzaak kerk Amersfoort lijkt beperkt

De omvang van de misbruikzaak in de Gereformeerde Kerk Amersfoort Oost is kleiner dan gedacht, stelt een commissie die onderzoek deed naar de kwestie. Drie slachtoffers hebben zich gemeld.

De zaak is in 1986 niet in de doofpot gestopt, zoals in oktober door gemeenteleden werd beweerd. „De toenmalige predikant en zijn opvolger waren op de hoogte van twee slachtoffers. Aan hen en hun familie is pastorale zorg aangeboden en verleend. Er is daarbij ook pastorale zorg verleend aan de dader en diens directe omgeving”, aldus het rapport. Die zorg heeft „zorgvuldig, oprecht” plaatsgevonden, en binnen de toen geldende kerkordelijke kaders, stelt de commissie.

De kerkenraad noemt heel de zaak „uitermate pijnlijk” voor de slachtoffers en biedt haar excuus aan voor eventuele fouten in het proces.

De commissie die onderzoek deed bestond uit een jurist met ervaring op het gebied van arbitrage en tuchtrecht, een emeritus predikant uit de Christelijke Gereformeerde Kerken, een tweetal psychologen met kennis op het terrein van misbruik in gezins- en pastorale relaties, en een tweetal rechercheurs met ervaring in zaken met zedendelicten.

De inmiddels verjaarde zaak kwam in oktober aan het licht nadat er in een kerkdienst gebeden was voor de dader, die op dit moment ernstig ziek is. De man overleed oktober 2017.

Leden van de gereformeerde kerk vrijgemaakt (gkv) Amersfoort-Oost reageerden afgelopen najaar geschokt op de misbruikzaak uit 1986 die toen aan het licht kwam. Toen luidde het bericht dat een 71-jarig gemeentelid van de gereformeerde kerk vrijgemaakt twaalf minderjarige jongens zou hebben misbruikt. De zaak zou in de doofpot zijn gestopt. De kerkenraad stelde daarop een onderzoekscommissie in.