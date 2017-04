Oezbeekse politie doet inval bij christenen

De Oezbeekse politie heeft dinsdagavond een inval gedaan bij een christelijke familie in de stad Navoi.

Er werden geestelijke lectuur, christelijke cd’s en een laptop in beslag genomen. Dat maakte de organisatie Friedensstimme woensdag bekend.

In het huis van het gezin, de familie Alpajev, kwam een christelijke gemeente samen. Vanwege de paasdagen waren er veel mensen aanwezig. Waarschijnlijk is de politie hiervan op de hoogte gebracht.

Tegen de huiseigenaar, Arthur Alpajev, is een proces verbaal opgemaakt. Binnenkort moet hij voor de rechter verschijnen.

Een getuige van de inval vertelde tegen een medewerker van Friedensstimme dat het bezoek van de politie voor hem niet als een verrassing kwam. „We hebben bijzondere paasdiensten gehad. Er waren veel gasten en bezoekers en daarvoor zijn we dankbaar. Aan hen hebben we het paasevangelie mogen verkondigen. Onze overheid is daar niet blij mee. Daarom zijn we niet verbaasd over het bezoek van de politie.”