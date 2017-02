Noorderlicht Rotterdam wordt zelfstandige wijkgemeente

Het werk van de IZB –organisatie voor zending in Nederland van de Protestantse Kerk in Nederland– in Rotterdam resulteert erin dat de pioniersgemeente Noorderlicht Rotterdam de status van zelfstandige wijkgemeente krijgt.

Vijf jaar geleden begon een kleine groep vrijwilligers met activiteiten in Rotterdam-Noord, in de wijk Blijdorp. De algemene kerkenraad van de protestantse gemeente in Rotterdam-Centrum heeft nu een voorstel aangenomen zodat Noorderlicht vanaf 1 augustus een zelfstandige wijkgemeente wordt, zo meldde de IZB vorige week.

Er zijn nu circa 250 vaste bezoekers van de diensten in de Prinsekerk (foto) en daaromheen is er een kring mensen die contact heeft met de pioniersgemeente. Voorganger Niels de Jong, missionair predikant van de IZB, is blij met de vooruitgang rond Noorderlicht. De komende maanden wordt er nog een aantal formele stappen gezet om officieel tot een wijkgemeente te komen. Zo moet het aantal ambtsdragers worden uitgebreid en dient er afstemming met de classis plaats te vinden.

De wijkgemeente Noorderlicht blijft zich inzetten voor missionair en diaconaal werk in Rotterdam-Centrum.