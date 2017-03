NGK akkoord met komst Gereformeerde Theologische Universiteit

De landelijke vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) is zaterdag unaniem akkoord gegaan met het onderbrengen van de eigen predikantsopleiding aan de op te richten Gereformeerde Theologische Universiteit (GTU).

De Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding (NGP) is nu nog gevestigd aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) van de Christelijke Gereformeerde Kerken.

Roel Kuiper over GTU

Over de komst van de GTU is binnen de NGK nauwelijks discussie. Dat bleek zaterdagochtend tijdens de behandeling van het rapport over de nieuwe instelling. De vragen van de landelijke vergadering beperkten zich tot details, onder meer over de financiering. Dat laatste is voor de NGK een aangelegen punt, omdat de bijdrage van deze kerken aan de eigen predikantsopleiding nu relatief laag is ten opzichte van de andere GTU-partners. Volgens NGP-bestuursvoorzitter drs. B. P. Vreugdenhil is niet te verwachten dat de kosten voor de NGK sterk gaan stijgen. Eerder gaat hij ervan uit dat de verhoudingsgewijs hoge bijdrage per kerklid die binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt wordt neergeteld voor de eigen predikantsopleiding, zal dalen.

Wat de NGK-vergadering betreft worden bij de GTU meer kerken betrokken dan de huidige drie deelnemers. Toch is het volgens Vreugdenhil niet te verwachten dat bijvoorbeeld de Protestantse Kerk in Nederland aanhaakt, omdat die een eigen theologische universiteit heeft. Wel zal het studieprogramma van de GTU worden afgestemd op dat van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU), om samenwerking mogelijk te maken.

Of de GTU er daadwerkelijk komt is nog onzeker. De NGP is de kleinste van de drie bij de GTU betrokken instellingen. De andere twee partijen zijn de TUA van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) en de Theologische Universiteit Kampen (TUK) van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV). Bij de regiegroep die de komst van de GTU voorbereidde, waren ook vertegenwoordigers betrokken van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland. Hun betrokkenheid eindigde bij het verschijnen van het rapport van de regiegroep, in november 2016.

De generale synode van de GKV spreekt naar verwachting op 24 maart over de komst van de GTU. Wanneer de CGK-synode de GTU-plannen behandelt is nog onzeker. Dat heeft hoe dan ook gevolgen. Als de CGK niet voor 1 april groen licht geven, kan de GTU niet op de beoogde datum van 1 september 2018 van start gaan.

Ook de NGK komen op een later moment nog terug op de GTU. De landelijke vergadering besloot zaterdag nog niet tot het zetten van vervolgstappen, zoals het overdragen van bevoegdheden van de NGP richting de GTU. Daarmee willen de NGK wachten totdat duidelijk is of ook de GKV en de CGK instemmen met de komst van de nieuwe universiteit.