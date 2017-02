NBG deelt lijdensverhaal in Nederlands en Fries uit bij The Passion

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) verspreidt tijdens muziekevenement The Passion op 13 april in Leeuwarden een boekje met het lijdensverhaal uit Mattheüs in het Nederlands en het Fries.

De Friese vertaling is gemaakt door leerlingen van een scholengemeenschap in Bergum. Voor de Nederlandse versie van het lijdensverhaal wordt de Bijbel in Gewone Taal gebruikt.

„Nu brengen we daarnaast het lijdensverhaal in gewoon Fries, de moedertaal van de Friezen. We hopen dat dit verhaal de harten van de mensen op het plein, op scholen en in kerken zal raken”, aldus NBG-directeur Buitenwerf woensdag.