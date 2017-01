Moslimdader: Ik vermoordde priester vanwege zijn missionaire activiteiten

De in 2006 in het Turkse Trabzon vermoordde Italiaanse priester Andrea Santoro werd omgebracht vanwege zijn missionaire activiteiten.

Dat heeft moordenaar Oğuzhan Aydın zelf verklaard tegenover een lokale Turkse krant. De site turkishminute.com schreef er maandag over.

Santoro zou tegen Aydın hebben gezegd dat het zijn doel was om „alle Turken te bekeren tot het christendom.” De gefrusteerde Aydın, destijds een 16-jarige student, zei daarop dat de islam „de ultieme ware religie” is. Vervolgens schoot hij de man dood in zijn kerk, de Heilige Mariakerk in Trabzon. Van moord met voorbedachte rade was geen sprake, aldus de de dader.

De tot 18 jaar en 10 maanden cel veroordeelde schutter is inmiddels vrij man. Het Turkse regime liet hem in augustus vorig jaar vrij omdat het dringend gevangenisruimte nodig had om alle coupplegers te kunnen opsluiten.

De moord leidde destijds tot geschokte reacties in Turkije. De priester zou eerder zijn bedreigd wegens „zendingsactiviteiten.”