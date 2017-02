Molukse kerk Appingedam opgeknapt

De Molukse kerk Eben-Haëzer in Appingedam wordt opgeknapt, aldus Kerkmagazine, facilitair vakblad voor kerken, onlangs.

De provincie Groningen steekt ruim een ton in de restauratie. Het dak wordt geïsoleerd, het gebouw krijgt dubbel glas en de kozijnen worden gerestaureerd. De kerk moet ook aardbevingsbestendig worden gemaakt. Komende zomer moet het werk zijn afgerond.

De kerk is een beschermd rijksmonument uit de wederopbouwperiode na de Tweede Wereldoorlog. De Stichting Oude Groninger Kerken is eigenaar van het gebouw, dat in gebruik is bij de Molukse gemeenschap in Appingedam.