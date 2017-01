Mission House: Europese jongeren diaconaal actief in Amsterdam

Een soort werkvakantie? O nee, vinden de jonge bewoners van het Mission House in Amsterdam. Het is hard werken, heel de week, en ze komen veel maatschappelijke ellende tegen in de hoofdstad. Maar dat belet de onderlinge gezelligheid niet. Tijdens de maaltijd zingen ze de projectleider Hanske Mulder in het Nederlands toe vanwege haar verjaardag.

Het Mission House is een initiatief van de Protestantse Diaconie Amsterdam, the Council for World Mission en wordt ondersteund door het European Voluntary Serviceprogramma van de Europese Unie. Er is veel belangstelling voor een jaar verblijf in het Mission House, zegt Mulder. „We bestaan nu ruim tien jaar. Jaarlijks zijn er honderden sollicitaties, terwijl er slechts acht mensen kunnen worden aangenomen. Ze moeten een uitvoerig aanmeldingsformulier invullen en krijgen een Skype-interview.”

De leeftijdscategorie is bepaald op 17 tot en met 30 jaar. De jongeren hebben meestal een christelijke achtergrond en komen uit de meest uiteenlopende kerken. Ze gaan verschillend met hun geloof om, aldus Mulder. „Voor sommigen is het verblijf een middel om hun geloof tot uitdrukking te brengen, voor anderen is het weer een ontdekking van hun eigen geloof.”

Het gaat om vrijwilligers, zegt Mulder. „Ze krijgen hier kost en inwoning en een bedrag van 100 euro per maand als zakgeld. Dat geld komt allemaal van de Europese Unie. De jongeren zijn de hele dag op pad. Hun werk varieert van het bezoeken van dak- en thuislozen, mensen in verzorgingstehuizen een helpende hand bieden, tot hulp aan ex-prostitués.”

Het Mission House is in Amsterdam actief met zo’n 25 projecten. Er wordt onder meer samengewerkt met kerkelijke pioniersplekken zoals Hoop voor Noord, Westerwijk en Eltheto. ’s Avonds zijn de meeste jongeren thuis. Elke maandag is er een bezinnende avond voor de meer levensbeschouwelijke aspecten van het werk.

Rijke ervaring

Het gaat er gezellig aan toe tijdens de maaltijd. Hanske Mulder is een week daarvoor jarig geweest en de jongelui zingen spontaan: „Er is er een jarig, hoera, hoera.” Knap hoe ze heel het lied tot de laatste strofe zingen, zonder enig accent. Terwijl de rest van de maaltijd in vloeiend Engels verloopt.

Max Padubrin uit Leipzig noemt het een rijke ervaring om met zo veel verschillende mensen in Amsterdam te werken. „Het sprak mij erg aan toen ik van dit project hoorde. Het was een hele belevenis om te zien op hoeveel verschillende projecten je werkzaam bent. Ik kan mij uit Leipzig niet herinneren dat er zo veel voor probleemgroepen gedaan wordt. Mijn werk heeft inderdaad alles met het geloof te maken, maar verder is het gewoon werk dat je de hele dag doet en waar je echt de hele dag druk mee bent.”

Agnieszka Nowakowska uit Polen noemt het werk in Amsterdam „erg positief.” „Je komt hier in het Mission House mensen uit alle volken en culturen tegen. Wat mij opviel in Amsterdam is het grote aantal organisaties dat gericht is op het helpen van mensen aan de rand van de samenleving. Ik heb dat in Polen niet zo meegemaakt.”

Is er weleens gelegenheid om duidelijk te maken vanuit welke motieven je iets doet? Agnieszka zegt regelmatig met mensen te bidden als ze denkt dat er behoefte aan is. „Maar het primaire is om met de ander in contact te staan en met hem of haar te praten. Dan moet je zelf merken of ze openstaan voor een gebed.”

Voor Max is het van belang om met je leven te laten zien waarom je dingen doet. Ook hij bidt weleens met mensen. „Maar ik vind het belangrijker om in je daden te laten zien wat je geloof inhoudt. Soms vragen mensen nieuwsgierig waarom je een heel jaar dit werk doet en eigenlijk niets verdient. Dan kun je je motivatie uitleggen.”

Radicaal veranderd

Het werken in het Mission House heeft mensen soms radicaal veranderd, zo is de ervaring van Mulder. „De ontmoeting met de ellende in de stad doet wat met mensen. Ook de gedachte dat je zelf er zo ellendig aan toe had kunnen zijn. Verder speelt bij de jongeren het aspect van volwassen worden mee, vooral wanneer je hier op zeventienjarige leeftijd komt. In de ontmoeting met de ander leer je ook wie je zelf bent. Het verblijf is voor jongeren een middel om zich te bezinnen op hun eigen leven en wat ze met hun leven willen doen.”

Het Mission House is gericht op de diaconale aspecten van het christendom. „De sociale nood in de hoofdstad blijft groot. Wat je in deze tijd vooral merkt, is dat er veel bezuinigd wordt en dat er daarom een beroep gedaan wordt op vrijwilligers. Dat gebeurt ook bij ons, hoewel we slechts weinig kunnen bijdragen gezien het kleine aantal mensen dat we in huis hebben.”

Leerproces

Joost van Dijk is sinds twee jaar huisleider van het Mission House. Hij deed een opleiding godsdienst en pastoraal werk in Zwolle, solliciteerde en werd aangenomen. Zijn baan loopt volgend jaar september af.

„Ik heb het niet alleen leuk gehad maar heb ook geleerd hoe ik op deze manier nuttig met mijn geloof bezig kan zijn. Het is voor mij een persoonlijk leerproces geweest waarin ik niet alleen anderen maar ook mezelf beter heb leren kennen. Ik heb gemerkt dat de groep altijd hecht is geweest. Sommigen zien er erg tegen op om afscheid te nemen en naar hun eigen land terug te keren. Dan blijkt hoe vormend dit werk is geweest voor de bewoners.”