Wonderbaarlijk

1 Timotheüs 3:16

„En buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot; God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.”

Allemaal wonderbaarlijke en verbazingwekkende dingen zijn het: dat God de heidenen, die tot hiertoe in blindheid des geestes rondgedwaald hadden, verwaardigd heeft met de openbaring van Zijn Zoon.

Die openbaring was voor de engelen in de hemel verborgen geweest. Want dat Paulus zegt dat Hij aan de engelen verschenen is, betekent dat het zo’n schouwspel is geweest, dat het zowel door het onverwachte als door het voortreffelijke ervan de aandacht van de engelen heeft getrokken.

Hoezeer inderdaad de roeping van de heidenen een nieuwe en ongewone zaak geweest is, zien wij in Efeze 2.

Het is geen wonder, dat het voor de engelen een onverwacht schouwspel is geweest. Want hoewel zij kennis gedragen hadden van de verlossing van het menselijk geslacht, toch hebben zij de manier waarop niet vanaf het begin geweten. Daarom moest het voor hen verborgen zijn, opdat zo’n grote goedheid Gods des te meer bewondering zou veroorzaken.

Hij is geloofd in de wereld: reeds dat was bij uitstek verwonderlijk, dat God zowel de onheilige heidenen, als de engelen, de eeuwige erfgenamen van Zijn koninkrijk, gelijk in het genot van dezelfde openbaring had gesteld.

Ook zo’n grote uitwerking van de prediking van het Evangelie was een niet alledaags wonder; toen Christus, nadat zo veel hindernissen overwonnen waren, hén tot de gehoorzaamheid des geloofs gedwongen heeft, die geheel en al ontembaar schenen te zijn.

Johannes Calvijn, predikant te Genève

(”Verklaring Timotheüs, Titus en Filemon”)