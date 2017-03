Wandel voor God

Genesis 17:1b

„Ik ben God de Almachtige; wandel voor Mijn aangezicht en zijt oprecht.”

De Heere geeft duidelijk aan wat Hij van Zijn kinderen verwacht in dit verbond der genade. „Gij nu”, spreekt God, „zult Mijn verbond houden, gij en uw zaad na u in hun geslachten.”

„Wandel voor Mijn aangezicht en zijt oprecht.”

Wees getrouw en houd u geheel aan Mij.

Dit is onze verbondsplicht en moet door ons gehouden worden. Hij spreekt: „Gij zult Mijn verbond houden”, dat betekent: Gij zult Mij alleen voor uw algenoegzaam deel houden en Mij alleen met uw hele hart aanhangen.

Zo heeft ook Mozes het in Deuteronomium 13 uitgelegd: „De Heere uw God zult gij navolgen en Hem vrezen en Zijn geboden houden en Zijn stem gehoorzaam zijn en Hem dienen en Hem aanhangen.”

Zo staat het ook in de verbondswoorden uitgedrukt: „Wandel voor Mijn aangezicht.” Dat wil zoveel zeggen als: beijver u om goed en recht voor Mij te leven. Voor Mij, zegt Hij in de betekenis van: naar Mijn wil en welgevallen en niet naar uw goeddunken. Gods bedoeling is dus dit: „Gij zult geheel uw leven, uw doen en laten naar Mijn wil richten.”

Heinrich Bullinger, predikant te Zürich

(”Het verbond”, 1537)