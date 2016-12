2 Timotheüs 4:7

„Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden.”

„Het geloof bewaard”, kan een dubbele betekenis hebben: óf dat hij tot het laatst een trouw soldaat voor zijn Veldheer is geweest, óf dat hij in het rechte onderricht volhard heeft. Beide betekenissen zullen niet slecht passen. Stellig heeft hij niet op andere wijze zijn trouw kunnen bewijzen aan de Heere dan door de zuivere leer van het Evangelie standvastig te verkondigen.

Toch twijfel ik niet of hij maakt een toespeling op de plechtige eed voor de krijgsdienst, alsof hij zei dat hij een deugdelijk en betrouwbaar soldaat voor zijn Veldheer is geweest. Wat nog overblijft... Zoals hij zich beroemd heeft zowel op zijn strijd als op zijn voltooide loop, en op zijn bewaarde geloof, zo verzekert hij nu dat hij niet tevergeefs zich moeite heeft gegeven. Want het kan gebeuren dat iemand zich flink moeite geeft, en toch in het hem verschuldigde loon teleur­gesteld wordt.

De apostel Paulus daarentegen zegt dat het loon voor hem zeker is. Maar deze zekerheid staat daarvandaan voor hem vast, dat hij zijn ogen richt op de dag der opstanding, en hetzelfde moet door ons gedaan worden. Want overal rondom is niets anders zichtbaar dan de dood. Dus moeten wij niet blijven steken in de aanblik van de wereld, maar liever de komst van Christus ons voor ogen stellen. Zo zal het gebeuren, dat niets afdoet aan ons geluk.

Johannes Calvijn, predikant te Genève

(”Verklaring Timotheüs, Titus en Filemon”)