Valse profeten

Mattheüs 24:12

„En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden.”

Want de Geest Gods zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, dat zij zich zullen begeven tot verleidende geesten en leerlingen der duivelen. Door de geveinsdheid van leugensprekers hebben zij hun geweten als met een brandijzer toegeschroeid.

Het is het droevigste kwaad dat de liefde zo verkoudt. De Heere Jezus moet daarom klagen (Openbaring 2:4-5): „Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt, en bekeer u, en doe de eerste werken; en zo niet, Ik zal u haastelijk bijkomen, en zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert.”

Ook lezen we in Mattheüs 25:5: „Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij allen sluimerig en vielen in slaap.” Dat gebeurt wanneer de valse leraars verderfelijke ketterijen bedekt invoeren en als velen hun verderfenissen navolgen waardoor de weg der waarheid gelasterd wordt (2 Petrus 2:1-2).

Jodocus van Lodenstein,

predikant te Utrecht

(”De heerlijkheid van een waar christelijk leven”, 1767)