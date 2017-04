Johannes 10:40

„Zij zochten dan wederom Hem te grijpen, en Hij ontging uit hun hand.”

De tijd is aangebroken dat we de geschiedenis van het lijden en sterven van Jezus Christus moeten prediken. Het is ons bevolen dat wij de woorden en werken van de Heere Christus –in het bijzonder het lijden– goed leren kennen en bewaren. Wij willen daarom de evangelisten ter hand nemen en horen hoe zij deze lijdensgeschiedenis beschreven hebben.

Wij hebben echter vandaag gehoord hoe de Joden Christus in de tempel wilden stenigen omdat Hij zei dat Hij ouder was dan Abraham, dat wil zeggen: dat Hij waarachtig God was. Dát wilden zij in geen geval van Hem verdragen, hoewel zij dagelijks Zijn goddelijke werken zagen. Maar de Joden stootten zich daaraan te pletter.

Wij echter zijn op die grond gedoopt en sterven ook op die grond, dat de Heere Christus niet alleen mens, maar ook God is. Wij worden daardoor zalig en moeten God ervoor danken dat het ons gepredikt wordt en wij zulke heerlijke dingen mogen horen. Want het zijn zulke hoge dingen, dat zelfs de engelen er zich niet genoeg over verwonderen kunnen. Daarom mogen wij ons ook wel verheugen dat wij deze dingen horen en lezen kunnen.

Maarten Luther, hoogleraar in Wittenberg

(”Vanaf lijdenstijd en opstanding”, 1540)