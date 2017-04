Johannes 11:43

„En als Hij dit gezegd had, riep Hij met grote stem: Lazarus, kom uit!”

De gehele wereld moet God uit dit wonder leren kennen, dat Hij een God van levenden en niet van doden is. Ja, dat Hij door Christus de dood vernietigt, opdat de gehele wereld zijn vrees voor de dood laat varen. Want wanneer wij in Hem geloven, al zou men ons dan in repen snijden en al werden wij in ontelbare kleine stukken verscheurd, dan zal Hij ons toch weer verzamelen en tot een geheel maken. Want wij hebben het voordeel dat wij het lied van Simeon mogen zingen: „Met vreugde en vrede ga ik heen (…).”

Als u nu niet zo sterk bent dat u zulks vast gelooft, verdraag het dan maar geduldig. Want wanneer ik sterf en heenga, dan zal God met mij eer inleggen, en Hij zal mij redden uit de muil van de duivel en uit het graf van de dood, zodat ik heerlijker blinken zal dan nu de zon schijnt. Zo is het enerlei eer: die van de Vader en de Zoon. Ook het werk van de Vader en van de Zoon is één en hetzelfde.

Nu zegt Christus tot Martha: „Uw broeder zal leven.” Ja, zegt zij, in de opstanding der doden. Zij heeft toch eigenlijk wel een sterk geloof. Hieraan zien wij in dit volk altijd het geloof geplant aangaande de Messias.

Maarten Luther,

hoogleraar in Wittenberg

(”Vanaf lijdenstijd en opstanding”, 1540)