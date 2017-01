Psalm 41:5b

„Genees mijn ziel!”

Wie weet, de Heere mocht Zich over u ontfermen, zoals in dat geval van die onmachtige man, die 38 jaar in Bethesda ziek had gelegen en eindelijk door Jezus genezen werd. God is gewoon om zondaren met Zijn genade te verrassen en daarom raad ik u: Houd u in de weg der middelen. Och, heb dan de zonde niet lief en verhard u niet tegen de Heere. Want er komt eenmaal een tijd, waarvan Salomo zegt: „De goddeloze zal heengedreven worden in zijn kwaad.” Zolang als de tijd nog duurt, is er nog hoop. Maar als de tijd weggaat, is alle hoop voor eeuwig afgesneden.

O! Gebruik dan die tijd om voor de eeuwigheid voorbereid te worden. Och! Veel mensen spreken gedurig over tijdverdrijf, maar geloof mij: eenmaal zal de dood de tijd voor u verdrijven. Dan zullen u en die kostbare tijd afscheid van elkaar nemen om elkaar nooit weer te ontmoeten. Daarom: let op uw tijd, opdat God ook eenmaal van u niet zegt: „Ik heb hun tijd gegeven om zich te bekeren, maar zij hebben zich niet bekeerd.”

Wulfert Floor, landbouwer te Driebergen

(”Al de eenvoudige oefeningen”, 1914)