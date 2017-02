Hemel of hel

2 Korinthe 5:10c

„Naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.”

Wat bedoelt God met deze uitspraak: God zal iedereen loon geven naar zijn werken? In de eerste plaats wil God ons allemaal met deze uitspraak vermanen alleen genade te zoeken bij God en alleen te vertrouwen op de verdiensten van Jezus, omdat onze deugden zeer weinig zijn, onze zonden daarentegen zeer veel en groot.

Hij wil vervolgens ook dat we een afkeer zouden hebben om willens en wetens te volharden in slechte daden en voornemens, aangezien God alles weet en Hij de zonde wil en kan straffen, als er geen bekering komt voor onze dood. God zal de mens geven naar zijn werken.

Wanneer hij sterft in een rechte bekering, dan zal Hij de hemel geven, maar Hij geeft de hel aan de stervenden zonder oprechte bekering. Hiervoor moet ieder zich wachten, en dus zo leven dat hij kan sterven. „Iedereen loon naar zijn werken” wil zeggen dat Hij de gelovigen de hemel zal geven om Christus’ verdiensten en Zijn deugden; en aan de ongelovigen geeft Hij de hel vanwege hun eigen zonden. Hij zal de genoemde werken die de gelovigen uit dankbaarheid hebben gedaan, belonen met verschillende eretekenen in de hemel. Dit bedoelt Paulus met zijn kroon in de hemel (2 Timotheüs 4).

Anastasius Veluanus, pastoor in Garderen

(”Der leken wechwijser”, 1554)