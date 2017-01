Heil en zegen

Titus 1:2

„In de hope des eeuwigen levens, welke God, Die niet liegen kan, beloofd heeft vóór de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te zijner tijd.”

Augustinus legt „eeuwigen” uit als: „alle oudheid overtreffend.” Over de betekenis stemmen hijzelf en Hiëronymus en anderen overeen dat God vóór de schepping der wereld bepaald heeft om het heil te geven dat Hij nu door het Evangelie heeft geopenbaard. Zo heeft Paulus het woord ”beloven” in oneigenlijke zin gebruikt voor ”besluiten”, daar er toch vóór het ontstaan van de mensen niemand was aan wie Hij het kon beloven.

Ik verwerp weliswaar deze uitlegging niet, maar wanneer ik alles nader overweeg, word ik gedwongen van een ander gevoelen te zijn, namelijk dat sinds vele eeuwen het eeuwige leven aan de mensen beloofd is, en niet aan hen alleen die toen leefden maar ook voor onze tijd. Want God zorgt niet voor Abraham alleen wanneer Hij zegt dat in zijn zaad alle volken zullen worden gezegend, maar Hij ziet op al zijn nakomelingen.

Het hindert niet dat Paulus in het eerste hoofdstuk van zijn tweede brief aan Timotheüs zegt dat het heil is gegeven vóór de tijden der eeuwen. De betekenis van het woord is op beide plaatsen dezelfde. Want aangezien het woord ”eeuw” bij de Grieken een aaneensluitende tijdsduur is van het begin tot aan het einde der wereld, leert Paulus daar dat het heil aan de uitverkorenen Gods is gegeven of verordend vóórdat de tijd begon.

Johannes Calvijn, predikant te Genève

(”Verklaring Timotheüs, Titus en Filemon”)