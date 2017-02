Geef warmte

Mattheüs 24:12

„En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden.”

Oefen uzelf in het doen van deze liefde door uw naaste te beminnen en lief te hebben als uzelf, zodat u nu naar arme mensen loopt in de hutjes terwijl u hun armoede ziet en uw beurs voor hen opent. Dan zou uw hart, dat anders gesloten en bevroren is, haast opengaan en in u brandende worden.

Als u zegt: „Dat valt te zwaar. Zou ik als de barmhartige Samaritaan de gewonde verbinden, de zieke genezen, de naakte kleden, de verdrevene in mijn huis brengen?” Ja, u mag u daaraan niet onttrekken en uw oog verbergen voor uw vlees. Zulke zware dingen zijn het die u haast warm kunnen maken.

Kunt u niet warm worden door wat te doen vanbinnen, zoek het dan vanbuiten en leg vuur aan om u te verwarmen, (Johannes 18). Denk aan Handelingen 28: men haalde hout en vuur bijeen, om zich te verwarmen. Doet u ook zo.

Kunt u uzelf vanbinnen niet verwarmen? Doe het dan vanbuiten, door godzaligen te bezoeken. De bruid gevoelde niets dan kou en zij kon Jezus niet vinden. Zij was geheel koud geworden. Kunt u Hem niet vinden? Steek dan een vuur aan en ga uit bij de voetstappen der schapen, de gelovigen (Hooglied 1:8).

Jodocus van Lodenstein,

predikant te Utrecht

(”De heerlijkheid van een waar christelijk leven”, 1767)