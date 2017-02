Brandende liefde

Mattheüs 24:12

„En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden.”

Wanneer men het hart tot God opheft, dan is men brandende van liefde tot God in Christus. Een koud mens is in de winter altijd warm vanbinnen. Zo is het ook met een geestelijk verkleumde die nochtans brandende is. Vanbuiten is hij koud, als de verstorven bomen, waarin geen leven is, maar vanbinnen is er nog sap.

Zie of dat ook zo met u is. Bent u vanbinnen nog niet brandende van liefde tot Jezus? Wat is de haat van uw ziel, zijn het niet de zonden die u zo kwellen? Wat is de begeerte van uw ziel, zijn het niet de wateren des levens in Christus? Dat is een teken dat gij nog niet verkild bent waar anderen verhard zijn.

Het is zo jammer dat het Woord Gods en het prediken van Zijn dienaren, hoewel dat krachtig voorgesteld wordt, nog zo weinig kracht hebben in de harten van de mensen. Al verheffen zij hun stemmen als een bazuin, al spreken zij krachtig op verschillende wijze, nochtans is het alles tevergeefs. Want wie heeft onze prediking geloofd? (Jes. 53:1).

Jodocus van Lodenstein, predikant te Utrecht

(”De heerlijkheid van een waar christelijk leven”, 1767)