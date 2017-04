Lukas 24:29a

„En zij dwongen Hem, zeggende: Blijf met ons...”

Christus hield Zich alsof Hij verder gaan zou. Hij zei niet dat Hij verder gaan wilde, maar hun scheen het alsof Hij verder ging en niet bereid was om met hen in het huis van hun vriend te gaan, daar dit voor een vreemdeling niet betaamde, tenzij hij uitgenodigd werd. Hij zou ook verder gegaan zijn, indien zij Hem niet dringend verzocht hadden met hen te blijven, zodat hier van generlei veinzerij sprake kan zijn. Als een vreemdeling terughoudend is, weet iedereen wat dit betekent, namelijk dat hij zich niet aan de onbeleefdheid wil schuldig maken van zich in te dringen in uw huis, of op te dringen aan uw gezelschap. Maar zo gij duidelijk laat blijken dat gij begeert Hem als Gast te hebben, of als uw Metgezel, dan zal Hij uw uitnodiging daartoe waarschijnlijk aannemen; en dat was het wat Christus deed, toen Hij Zich hield alsof Hij verder wilde gaan.

Zij die wensen dat Christus met hen zal blijven, moeten Hem hiertoe uitnodigen, en er Hem toe dringen. Hoewel Hij dikwijls gevonden wordt van hen die Hem niet zochten, kunnen toch alleen zij die zoeken er zeker van zijn te zullen vinden; en als Hij Zich van ons schijnt te onttrekken, dan is dit slechts om ons dringend smeken uit te lokken, dat Hij bij ons blijven zal; evenals dit hier ook geschiedde.

„Zij dwongen Hem.”

Matthew Henry, predikant te Chester

(”Verklaring van het Nieuwe Testament”, 1714)