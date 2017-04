„Maak museum van voormalige kerk van ds. Joh. Post”

Het kerkgebouw Eben Haëzer in het Drentse Nieuwlande staat te koop. In de gereformeerde kerk begon de Nieuwlandse verzetspredikant Johannes Post (1906-1944) samen met andere dorpsbewoners zijn verzetsactiviteiten. Onder de kansel maakte hij met onderduikers een verzetskrantje dat in de omgeving werd verspreid.

Verontruste dorpsbewoners zijn een actie gestart om het bedehuis van de ondergang te redden, aldus Coevorden Huis aan Huis. Zij willen in de kerk een museum vestigen ter herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. In het dorp werden zo’n 200 Joden ondergebracht bij dorpsbewoners. De 117 inwoners van Nieuwlande zouden er in 1985 als dorp van het Holocaustinstituut Yad Vashem in Jeruzalem de onderscheiding ”rechtvaardige onder de volkeren” voor krijgen.

De historische betekenis en de ligging van de kerk maken deze uitermate geschikt als museum, aldus Henk Kremer, Jan van der Sleen en Hanneke Rozema, de initiatiefnemers van de actie. De kerk ligt op loopafstand van het in 2014 door militairen gerestaureerde onderduikershol in het bos langs de Johannes Poststraat.