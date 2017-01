Lutherbijbel-app meer dan 100.000 keer gedownload

De gratis app met daarop de herziene Lutherbijbel is inmiddels meer dan 100.000 keer gedownload. Dat maakte het Duits Bijbelgenootschap in Stuttgart vorige week bekend.

De herziene Lutherbijbel werd in oktober in Frankfurt gepresenteerd. Tegelijk met de publicatie verscheen er een app die tot volgend jaar oktober gratis kan worden gedownload op smartphones en tablets met de besturingssystemen Android en iOS.

Met de app kun je door de Bijbel bladeren, verwijsteksten opzoeken en de complete Bijbel en de apocriefe boeken doorzoeken. Ook kan de gebruiker notities maken bij een Bijbeltekst en gedeelten markeren met verschillende kleuren.

De interesse in de Lutherbijbel-app laat zien „dat in moderne media ook de klassieke Duitse Bijbelvertaling een plek moet hebben”, zegt Christoph Rösel, algemeen secretaris van het Duits Bijbelgenootschap.

Het project wordt gefinancierd door onder andere de Evangelische Kerk in Duitsland (EKD).

Tafelgesprekken in Hasselt

Ds. H. W. van Veldhuizen, predikant van de hervormde gemeente De Baak in Hasselt, en ds. P. J. Ros, predikant van de gereformeerde Ichthuskerk in die plaats, zijn van plan om op 1 en 15 februari en 1 maart met gemeenteleden van gedachten te wisselen over de tafelgesprekken van Maarten Luther. „Luther voerde een grote huishouding waar studenten en gasten geregeld samen aan tafel zaten. Ze voerden geanimeerde gesprekken, soms ernstig, dan weer uitgesproken persoonlijk of maatschappijkritisch”, meldt de aankondiging. Die staat te lezen in de eerste nieuwsbrief van de gemeente Zwartewaterland (Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis), partner van het Reformatieplatform Refo500.

Nieuwe Lutherwandelreizen

Thüringer Wald Wandel- en Fietsvakanties, een bedrijf van twee Nederlanders die in Thüringen wonen, heeft twee nieuwe „Lutherwandelreizen” in zijn programma opgenomen. Beide reizen, die individueel gemaakt kunnen worden, starten in Lutherstad Eisenach, voormalige woonplaats van Luther. Ze voeren onder andere langs het Lutherhuis, waar Luther zijn jeugd doorbracht, de Georgenkirche, waar hij in het koor gezongen heeft en later ook predikte, de burcht Wartburg en de plaats van Luthers geënsceneerde ontvoering. De korte wandelreis eindigt in Schmalkalden. Luther woonde er in 1537 in het huis van Balthasar Wilhelm, dat nu Lutherhuis is, en preekte twee keer in de kerk St. Georg.

De langere wandelreis duurt vier dagen extra en eindigt in Arnstadt, waar Luther zijn vriend, de keurvorst Johann Friedrich, bezocht.

Luisterboek Luther en Bach

Uitgeverij Rubinstein in Amsterdam presenteert deze week een luisterboek over Maarten Luther en Johann Sebastian Bach. Het luisterboek gaat in op de levens van beiden en belicht de musicus in Luther en de theoloog in Bach. Het laat muziekvoorbeelden horen met renaissance- en barokmuziek van verschillende uitvoerders en gaat gedetailleerd in op enkele Bachcantates, met name nummer 4 ”Christ lag in Todesbanden”. Daarnaast bevat het luisterboek twee cd’s met de vier lutherse missen van Bach in de uitvoering van dirigent Philippe Herreweghe en zijn Collegium Vocale Gent.