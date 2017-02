Lucht tussen DGK en GKN klaart op na gesprek

De lucht tussen De Gereformeerde Kerken (DGK) en de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) lijkt iets op te klaren.

De twee afsplitsingen van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) kwamen afgelopen weekend met een gezamenlijke verklaring van een bespreking tussen afgevaardigden van beide kerken op 17 februari.

De kerken, die beide enkele honderden leden tellen, kritiseerden elkaar in de afgelopen jaren regelmatig. De recentste discussie ging over de interpretatie van agendapunten op de agenda van de DGK-synode over gesprekken met de GKN. Dat discussiepunt lijkt nu glad getrokken. Volgens de verklaring zijn er openingen om de gesprekken over toenadering voort te zetten.