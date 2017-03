„Lezers voelen zich gesticht door tijdschrift Metgezel”

Metgezel is de naam. Volgende week verschijnt het tweede nummer van het tijdschrift, dat bedoeld is voor de liefhebbers van Philpot en zijn vrienden. „De formule slaat aan.”

G. Jongsma uit het Groningse Marum (ouderling van de gereformeerde gemeente te Drachten) is een van de redactieleden. Via gospelstandardvrienden.nl vertaalde en verspreidde hij reeds enkele jaren preken en meditaties uit de kring van The Gospel Standard, het maandblad van de Engelse strict baptistgemeenten (ooit gestart door J. C. Philpot).

„De meeste preken werden per post verstuurd”, vertelt Jongsma. „We kregen aan giften echter niet voldoende binnen om dat op die manier te blijven doen. Dat bracht ons op het idee van een betaald tweemaandelijks magazine met meditaties, preken, levensbeschrijvingen, brieven van Gods volk, korte citaten en een pagina voor kinderen. Zo is Metgezel er gekomen.”

Inmiddels is het abonneeaantal het streefgetal van 200 gepasseerd. Er zijn abonnees in Canada, Duitsland en Zuid-Afrika.

De redactie bestaat uit vier leden, naast Jongsma zijn dat G. Clements en J. Clements-Barker (Oud-Alblas) en P. Zuidijk (Hoedekenskerke). Er zijn vrijwilligers actief die helpen met vertaal- en corrigeerwerk.

Ook de in Nederland woonachtige Schot Alexander Thomson werkt mee aan het tijdschrift. Thomson is ook werkzaam voor de Trinitarian Bible Society (Londen) en als docent Bijbels Hebreeuws en Grieks voor de predikantenopleiding van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

Reacties

Reacties op Metgezel zijn er in twee soorten, zegt Jongsma: „We horen dat velen het waarderen dat we geen advertenties plaatsen. Nu kunnen ze het blad ook op zondag lezen, zonder dat ze geconfronteerd worden met commercie. Maar wat meer is: lezers voelen zich gesticht en bemoedigd door de inhoud.”

Er waren geen andere bladen die dat ook doen?

„Ons staat een meditatief blad voor ogen, zonder polemiek of discussie over leerstellige thema’s. En we richten ons daarbij op mensen die zich verbonden weten met Gods kinderen onder de strict baptists in Engeland. Zo’n blad was er nog niet.”

Hoe omschrijft u de doelstelling van Metgezel?

„We willen de historische band die er sinds ongeveer 1860 bestaat tussen Nederland en de strict baptists bevorderen. Daarom plaatsen we met ingang van nummer 2 een nieuwe serie Schriftverklaringen van Philpot die nog nooit eerder in het Nederlands is verschenen. Die historische band blijkt uit de naam, Metgezel. Die is ontleend aan Psalm 119:32, berijmd: „Ik ben o Heer’ een vriend, een metgezel, van allen die Uw Naam ootmoedig vrezen.””

In hoeverre wijkt het theologisch gedachtegoed dat u wilt doorgeven af van wat men in reformatorisch Nederland gewend is?

„Er zijn verschillen, waaronder de visie op de doop natuurlijk, en over de vraag of de wet een regel des levens is, of niet. Die verschillen hoeven we niet te ontkennen, maar daar gaat het ons niet om. We voelen ons aangesproken door de bevindelijke warmte van deze preken en we verwachten hier niet allereerst grondige exegese. Het gaat vooral om de weg die de Heere houdt met Zijn volk. Dat geeft herkenning. Hoe gaat het als God een mens aan zichzelf ontdekt? En hoe wordt die zondaar tot Christus gebracht? Dat is de verbindende schakel.”

Stichting Het Braambos richt zich ook op het gedachtegoed van de Engelse strict baptists. Is er sprake van samenwerking?

„We gaan vriendschappelijk met elkaar om. Hun doel is anders dan het onze. Het Braambos publiceert dikke boeken, wij geven een tweemaandelijks tijdschrift uit. We staan elkaar niet in de weg, maar vullen elkaar aan.”