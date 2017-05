In Aalsmeerderbrug vindt zaterdag het LCJ-Jeugdappel -16 plaats. Ds. H. de Graaf spreekt over het thema ‘Ontmaskerd’. De bijeenkomst is vanaf omstreeks 10.00 uur live te volgen op deze pagina.

Ds. De Graaf zal onder meer spreken over het Bijbelverhaal van de rijke man en de arme Lazarus.